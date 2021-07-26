¡Ø¥µ¥ó¥â¥Ë¡ÙÀÄÌÚÍý»á¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¡ÖÍýÇ°¤¬¤½¤â¤½¤âÇö¤«¤Ã¤¿¡×³«²ñ¼°¤âÈãÈ½ ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â
¡¡25ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù(TBS·Ï)¤Ç¡¢´Ø¸ý¹¨¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¼¡¡¹¤È¡Ö¤³¤²¼¤í¤·¡×¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢´Ø¸ý¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¨¤¨¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅ¤ËÈÝÄêÅª¤È¤â»×¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´Ø·¸¼Ô¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¢¤È¡¢½ÀÆ»ÃË»Ò60¥¥íµé¤ÇÆüËÜ¤Î¹âÆ£Ä¾¼÷Áª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿VTR¤òÎ®¤·¡¢¡Ö²¿¤â¤«¤â¤¬°ÛÎã¤º¤¯¤á¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡>>Åìµþ¸ÞÎØ³«²ñ¼°¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¡Ö±ê¾å¤Î±ê¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê ¿¹»³Ì¤ÐÔ¤È¿¿Ìð¥ß¥¤ÎÅÐ¾ì¡¢¥É¥é¥¯¥¨³Ú¶Ê¤ÇSNS¶Ã¤<<
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¶ì¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ÇVTR¤ò¸«¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Ê¡»³Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤ÎÅÄÃæ½¨À¬»á¤Ï¡ÖÊÅ²¼¤Î³«²ñÀë¸À¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö·¯¤¬Âå¤ÎÇ®¾§¤Í¡¢Ê¹¤«¤»¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢³«²ñ¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤ÈÃæ±ûÂç³Ø¤ÎÌÜ²ÃÅÄÀâ»Ò»á¤¬ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý»á¤¬¡ÖËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ó¥×¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¡¢ÆüËÜ¤Ï²¿¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³(¥Õ¥ê¥Ã¥×)¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍÀ¤ÈÄ´ÏÂ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤Î³«²ñ¼°¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢º£ÏÃ¤¬½Ð¤¿¤è¤¦¤Ê¤½¤Î¤Û¤«¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤³¤Î°ì½µ´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÂ¿ÍÍÀ¤ÈÄ´ÏÂ¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤Æñ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤²¼¤í¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²¿¤Ç2020Ç¯¤ËÅìµþ¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤â¤½¤âËÜÅö¤ËÇö¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢1964Ç¯¤Ø¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡¢¤¢¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Îã¤¨¤Ðº£½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Éü¶½¤È¤«¤Í¤¢¤ì¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¸ÞÎØ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢º£¤ä¤½¤ó¤Ê¤â¤ÎÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¾·Ã×¤ÎÍýÇ°¤Ë¤Þ¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¸µ½ÀÆ»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Âç²ñ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÃ«Î¼»Ò»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î»þ´Ö¤ò¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÈñ¤ä¤·¡¢´Ø¸ý¤¬ÂÎÁà¤ÎÆâÂ¼¹ÒÊ¿Áª¼ê¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¤òÁ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤â°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤ÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÈÝÄê¤«¹ÎÄê¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤í¡£ÈÝÄê¤¹¤ë¤Ê¤éÅÁ¤¨¤ë¤Ê¡×¡Ö¿Í¤ÎÈãÈ½¤Ð¤«¤ê¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈãÈ½¤Ï¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¡£¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤À¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç»ëÄ°Î¨¤ò²Ô¤°¤Ê¡×¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÈãÈ½¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÈãÈ½¤È¶¥µ»¤ÏÊÌ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÍÊ¸î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡2021Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅ¤òËè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÈãÈ½¤·¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ë¤â¶ì¸À¤òÄè¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÈÖÁÈÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Ê°¤ê¤ò»ý¤Ä»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£