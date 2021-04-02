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Consumers Spent $32 Billion on Apps in Q1 2021- the Biggest Quarter Since Records Began
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/consumers-spent-32-billion-on-apps-in-q1-2021-the-biggest-quarter-since-records-began/
U.S. iPhone Users Spent An Average of $138 on Apps in 2020, 38% More Than the Year Before
https://sensortower.com/blog/revenue-per-iphone-2020
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