UberEatsÇÛÃ£°÷»ö¸Î¡¢2³äÊä½þ¤µ¤ì¤º¡¡Èï³²¼Ô¤Ë¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ß
¡¡ÎÁÍýÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡×¤ÎÇÛÃ£°÷¤Ç¤Ä¤¯¤ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ï21Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÇÛÃ£°÷¤Î»ö¸Î¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿ÇÛÃ£°÷¤Î2³ä¤¬±¿±ÄÂ¦¤¬Àß¤±¤¿½ý³²¸«Éñ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÊä½þÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ´õË¾¤«¤é¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Þ¤Ç1¥«·î¶á¤¯¤«¤«¤Ã¤¿»öÎã¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ø¤ÎÊä½þ¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÃ£°÷¤È»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢¡Ö»ö¸Î»þ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë²þÁ±¤òµá¤á¤¿¡£¡Ú»³¸ýÊþÃ¤/Åý¹ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¼èºà¥»¥ó¥¿¡¼¡Û
¡ãÇÛÃ£Ãæ¤Ç¤â¡¢¤±¤¬¤ÎÊä½þÉÔ½½Ê¬¡ä43ºÐÇÛÃ£°÷
ÂÔµ¡¤äµ¢Âð¤Î»ö¸Î19¡ó
¡¡ÇÛÃ£°÷Ìó30¿Í¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.ubereatsunion.org/¡Ë¤Ç1·î7Æü¤«¤é¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÊç¤ê¡¢3·î31Æü¤Þ¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿28¿Í¤Î»ö¸Î31·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NPOË¡¿Í¡ÖÅìµþÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤Ï20Âå¤¬46¡ó¤ÈºÇÂ¿¤Ç¡¢40Âå¤¬29¡ó¡¢30Âå¤¬18¡ó¡£¼«Å¾¼Ö¤Î²óÅú¼Ô¤¬È¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£»ö¸Î¤Î·ÁÂÖ¤Ï¡¢Â¾¤Î¼ÖÎ¾¤È¤Î¾×ÆÍ¤¬26¡ó¡¢Å¾ÅÝ¤¬23¡ó¤Ç¡¢¤±¤¬¤ÏÂÇËÐ¡¦»¤²á½ý¤Ê¤É·Ú½ý¤¬45¡ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¤äðôÄÇ¡Ê¤±¤¤¤Ä¤¤¡ËÇ±ºÃ¤Ê¤É¤¬20¡ó¡¢¹üÀÞ¤â19¡ó¤Ç½Å¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á»Å»ö¤òµÙ¤ó¤À´ü´Ö¤Ï1¥«·î¤¬19¡ó¡¢3¥«·î°Ê¾å¤â13¡ó¤ª¤ê¡¢»ö¸Î¤¬À¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï2019Ç¯10·î¡¢ÇÛÃ£°÷¤Î¤±¤¬¤ËÂÐ¤·¡¢¾å¸Â25Ëü±ß¤Î°åÎÅ¸«Éñ¶â¤ä1000Ëü±ß¤Î»àË´¸«Éñ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤±¤¬¤ÎÊä½þ¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤ÇÇÛÃ£°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤òµÒ¤ËÆÏ¤±½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¼¡¤ÎÇÛÃ£¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°ÜÆ°¤äÂÔµ¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤¬16¡ó¡¢µ¢Âð»þ¤Î»ö¸Î¤â3¡ó¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿Í¤ÏÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅìµþÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÅ·ÌîÍý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄ´ºº¤Ç¤Ï½ý³²¸«Éñ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¡¢ÇÄ°®¤Ç¤¤¿»ö¸Î¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ï»ö¸ÎÂÐ±þ¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»öÎã¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸øÉ½¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÐ±þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ê°¤ëÈï³²¼Ô¡¢¼£ÎÅÈñÁ´³ÛÉéÃ´
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÇÛÃ£°÷¤È¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤Ç¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î½÷À¡Ê60¡Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï6·î4ÆüÃë¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÎÇÛÃ£°÷¤È¾×ÆÍ¤·¡¢Å¾ÅÝ¡£ÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¡¢´ããÝ¡Ê¤¬¤ó¤«¡ËÄì¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Á´¼£6¥«·î¤Î¼£ÎÅ´Ñ»¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛÃ£°÷¤ÏÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½÷À¤ÎÉ×¡¢Ä¹Ã«Àî¸ç¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤¬¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¡£»ö¸ÎÂÐ±þÃ´ÅöÉô½ð¤Î¿Í´Ö¤«¤é¡¢¡Ö½÷À¤Î¤±¤¬¤ÏÇÛÃ£°÷¤ÎÊä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¡ÖÇÛÃ£°÷¤ÈÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¼ñ»Ý¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿¤Î¤ß¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¼£ÎÅÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¸ò¾Ä¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤Ï¡Ö¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤«¤é¤Ï°ìÅÙ¤â¼Õºá¤¬¤Ê¤¤¡£»ëÎÏ¤¬Ìá¤ë¤«¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¿³Û¤Î¼£ÎÅÈñ¤ò¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢»ö¸Î¸å¤â¡¢Èï³²¼Ô¤¬¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÊ°¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ö¸ÎÂÐ±þ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÇÛÃ£°÷¤â¤¢¤ë°ÕÌ£Èï³²¼Ô¤Ç¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤òÅÔ¹çÎÉ¤¯ºñ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£±¿±ÄÂ¦¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï19Ç¯10·î¤«¤é¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤ËÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ï¡Ö¡ÊÇÛÃ£¡Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ÇÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹çË¡¾å¤Î¡ØÏ«Æ¯¼Ô¡Ù¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¡¢ÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀî¾å»ñ¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈ½Îã¤ò´ð¤Ë¡¢¡»ö¶ÈÁÈ¿¥¤ÎÁÈ¤ßÆþ¤ì¢·ÀÌóÆâÍÆ¤Î°ìÊýÅª¡¦Äê·¿Åª·èÄê£Êó½·¤ÎÏ«Ì³ÂÐ²ÁÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¡Ý¡Ý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼»ö¶È¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡ÖÏ«ÁÈË¡¾å¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï20Ç¯3·î¡¢ÅìµþÅÔÏ«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤ËÉÔÅöÏ«Æ¯¹Ô°Ù¤ÎµßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢8·î6Æü¤Ë1²óÌÜ¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ÈµÒ¡¢°ìÈÌ¿Í¤ÎÇÛÃ£°÷¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£µÒ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç°û¿©Å¹¤ÎÎÁÍý¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤ëÇÛÃ£°÷¤ËÇÛÃ£°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¯¡£ÇÛÃ£°÷¤ÏÅ¹¤ÇÎÁÍý¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ»ØÄê¾ì½ê¤ËÆÏ¤±¤ë¡£µÒ¤ÏÎÁÍý¤ÎÂå¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢1²ó¤´¤È¤ËÇÛÃ£ÎÁ¿ôÉ´±ß¡ÊÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï16Ç¯¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°û¿©Å¹2ËüÅ¹°Ê¾å¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÇÛÃ£°÷¤Ï1Ëü5000¿ÍÄ¶¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¤ÎÇÛÃ£°÷¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ±È¯¤Ç»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ìÀ¤³¦Ãæ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤Ç»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤¦¿Í¡¹¤¬¶ÈÌ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤±¤¬¤äÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊä½þ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤¬»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¡¢¥®¥°¥ï¡¼¥«¡¼¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ë¶È¤¬·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤è¤¦¡¢¹ñ¤¬Ë¡À©ÅÙ¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖUber Eats¡Ê¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¤¡¼¥Ä¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯