¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¶¯²½¹ç½É¡¢ÂåÉ½Áª¼êÂçÎÌ¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤ÇÃæ»ß¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ò¤É¤¤¶¨²ñ¤Î¼ÂÂÖ
2020Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶¥µ»¼ïÌÜ¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¸õÊäÁª¼ê¤Î28¿ÍÃæ26¿Í¤¬¤¤ç¤¦17Æü¡Ê2019Ç¯9·î¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Î¶¯²½¹ç½É¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¡¢Ãæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¡ÖÁª¼ê¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂåÉ½¸õÊä¤Î¹¾Èª½¨ÈÏÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶¨²ñ¤ÏÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±óÀ¬Èñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼«Èñ¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â¡ÖÁ´Á³¤Ê¤¯¡¢¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£°Õ¸«¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¤ªÁ°¤é¤Ë¤É¤ì¤À¤±¥«¥Í¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡×¡Ö¤À¤ì¤¬¶¯²½Áª¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
»ØÆ³Ç½ÎÏ¥¼¥í¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤âÁª¼ê¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·
µîÇ¯¡Ê2018Ç¯¡Ë5·î¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤ä¿©»ö¤òÁª¼ê¤¬¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨²ñ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¡¢µîÇ¯8·î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÉ½¤âÇÛ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÂ¾¹ñ¤ÎÁª¼ê¤«¤é¤â¤é¤¦¤¢¤ê¤µ¤Þ¡¢Æ±¤¸8·î¤Î¥â¥¹¥¯¥ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Ï¶¨²ñ¤ÎÉÔ¼êºÝ¤«¤é2¿Í¤¬»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤Î»öÎã¤òºØÆ£¤Á¤Ï¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¹¾ÈªÁª¼ê¤Ï¡Ö°Õ¸«¤äÍ×Ë¾¤ò½Ð¤¹¤È¤Ï¤º¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢³¤³°»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤ò¸ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¶â¸¶¾º²ñÄ¹¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ë¤Ï¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¿¡£ÂÐ±þ¤ò·èÄê¤·¡¢ÀâÌÀ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢10·î1Æü¤Ë¤âÁª¼ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¾ì¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÀÄÌÚÍý¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¡Ö¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃÄÂÎ¤ÎÌäÂê¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¶¨²ñ¤ÎÂÎ¼Á¤¬¸Å¤¯¡¢ÊÄº¿Åª¤ÇÁª¼ê¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¡£JOC¡ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢JOC¤¬Áí²ñ¤òÈó¸ø³«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×
¿ûÌîÊþ»Ò¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é°Ê³°¤Ë¤â¡Ê¶¨²ñ¤Ï¡Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
±©Ä»¡ÖÃÄÂÎ¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤½¤Î¤â¤Î¤ËÁª¼ê¤ÎÈ¿Íð¡¢¹³µÄ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JOC¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£¤Î»ØÆ³¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×