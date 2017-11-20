Æù¤Þ¤ó¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é²¹¤á¤ëÌµÆñ¤ÊÊýË¡
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡Ä¡Ä¡£
mitokÊÔ½¸Éô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ½÷»Ò¤ËÆù¤Þ¤ó¤ò²¹¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿ (*ŽÉ¦Ø¡¦*)ŽÃŽÍ¡×¡£°æÂ¼²°¤Î¥´¡¼¥ë¥ÉÆù¤Þ¤ó¤¬¤Ú¤Á¤ã¤Þ¤ó¤Ë¡Ä¡Ä¤Ê¤¼¡Ä¡Ä¡ÊÀâÌÀ¤É¤ª¤ê¤Ë²¹¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ë¡£
Æù¤Þ¤ó¤Ï¾ø¤·´ï¤Ç²¹¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÌÅÝ¤À¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤«¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²þ¤á¤Æ¡ÖÆù¤Þ¤ó¤òÌµÆñ¤Ë¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ëÊýË¡¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊýË¡¡¡Ã»®¤´¤È¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤«¤Ê¡Á¤ê¤æ¤ë¤á¤Ë
¤Þ¤º¤ÏÅ´Â§¤«¤é¡£Æù¤Þ¤ó¤ò»®¤´¤È¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤«¤Ê¡Á¤ê¤æ¤ë¤á¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ô¤Ã¤Á¤ê¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÇ®´°Î»¸å¡¢¥é¥Ã¥×¤¬½Ì¤àºÝ¤ËÆù¤Þ¤ó¤ò´¬¤Åº¤¨¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¿¼¤á¤Î»®¤Ç¤æ¤ë¤á¤Î¥é¥Ã¥×¡¢¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊýË¡¢¡ÃÆù¤Þ¤ó¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°æÂ¼²°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë²¹¤áÊý¡£
¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æù¤Þ¤ó¤È¥é¥Ã¥×¤Î´Ö¤Ë½½Ê¬¤Ê¶õ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£Æù¤Þ¤ó¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ÎÎã¤Ï¥é¥Ã¥×¤ò 30¡ß45cm ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãæ±û¤ËÆù¤Þ¤ó¤ò¤Î¤»¡¢»Í¶ù¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ËÊñ¤ó¤À¤é¡¢¤Í¤¸¤ë´¶¤¸¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÊÄ¤¸¤ì¤ÐOK¡£¤Ê¤ª¡¢Æù¤Þ¤ó¤¬´¥Áçµ¤Ì£¤Î¤È¤¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ë·Ú¤¯¿å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤¬¥¿¡¼¥ó¥Æ¡¼¥Ö¥ë·¿¤Î¾ì¹ç¤ÏÃ¼¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È·¿¤Ê¤éÃæ±û¤ËÃÖ¤¤¤Æ»ØÄê»þ´Ö²ÃÇ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿å¾øµ¤¤Ç¥é¥Ã¥×¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¡£²ÃÇ®¤ò½ª¤¨¤¿¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤µ¤é¤Ë1¡Á2Ê¬¤Û¤É¾ø¤é¤¹¤ÈÎÉ¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¾¡ª
¤Ê¤ª¡¢551Ë©Íé¤ä¿À³Úºä¸Þ½½ÈÖ¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤ÊÆù¤Þ¤ó¡ÊÆÚ¤Þ¤ó¡Ë¤À¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤á¤Î¥é¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤¤ÈÊñ¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾ÊªÆù¤Þ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï³ÆÅ¹¤¬¿ä¾©¤¹¤ë²¹¤áÊý¤Ë½¾¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊýË¡£¡Ã¥À¥¤¥½¡¼¤Î100±ß¡Ø¥ì¥ó¥¸¥Ñ¥Ã¥¯ Æù¤Þ¤ó¾ø¤·´ï¡Ù¤ò»È¤¦
¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥½¡¼¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ì¥ó¥¸¥Ñ¥Ã¥¯ Æù¤Þ¤ó¾ø¤·´ï¡Ù¡ÊÀÇ¹þ108±ß¡Ë¤ò»È¤¦¤È¤«¤Ê¤ê¥é¥¯¡£
ÀìÍÑÍÆ´ï¤ÎÃæ¤ËÂç¤µ¤¸°ìÇÕ¤Î¿å¤òÆþ¤ì¡¢Æù¤Þ¤ó¤ò¤Î¤»¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡£¤¢¤È¤Ï¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ì¤ÐOK¡£·ã¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¤¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤À¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
Æù¤Þ¤ó¤ò¤Á¤ã¤ó¤È²¹¤á¤ëÊýË¡¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ê¤ó¤«¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¿²þ¤á¤ÆÆù¤Þ¤ó¥ì¥ó¥Á¥ó½Ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª