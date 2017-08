01.

アライグマのように

真っ黒なアイメイク

02.

何でもかんでも

ニーハイソックス

03.

写真を撮る時のキメポーズは

「ドリンク片手持ち」

04.

唇を突き出す「アヒル口」

05.

手の甲にメモを書きまくる

06.

SNS投稿に

感傷的な歌詞をそえる

07.

ふて顔でセルフィー

08.

「私ってワイルドでしょ!」

な一面を出す

09.

暗い色の口紅でキメる

Licensed material used with permission by Elite Daily