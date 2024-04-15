街中・クラブ・飲食店などでナンパされたとき、皆さんはどんな対応をしていますか？本記事では若いときにやらかしてしまった、ナンパに関する「黒歴史エピソード」をご紹介。ナンパに慣れていない若いうちは、対応に困ってしまうことも。今回は、「ナンパに付いていって判明した衝撃の事実」の中から、明るい場所で見たら全然タイプの顔じゃなかったエピソードをご紹介します。顔が違った「バーでナンパされた人に付いていって、