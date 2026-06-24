ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月12日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[アナスタシア ガサノワ] 2 - 0 [エミリアナ アランゴ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、アナスタシア ガサノワとエミリアナ アランゴが対戦した。 第1セットはアナスタシア ガサノワが6-3で先取。第2セットもアナスタシア ガ