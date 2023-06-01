森保一監督が率いる日本代表は、現地６月29日に北中米ワールドカップのラウンド・オブ32でブラジル代表と対戦している。森保ジャパンは29分、先制点を奪う。佐野海舟がドリブルで一気に持ち上がり、右足でネットを揺らした。 幸先良くリードを奪った。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！