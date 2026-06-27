Audibleは、染井為人の新作「硝子のマンション」のオーディオブックの配信を開始した。 「硝子のマンション」は、東京・板橋にある築30年のマンション「ベルドゥムール板橋」を舞台にしたクライムサスペンス。不倫やモラルハラスメント、虐待など、住人が抱える問題や不穏な出来事が描かれる。 著者の染井為人は、「正体」や「悪い夏」などで知られる小説家。本作のナレーターは、大久保