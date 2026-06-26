うどん注文で天ぷらもごはんも食べ放題、三世代で楽しめるコスパ抜群のうどん専門店が誕生します。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】オリジン東秀株式会社の新業態「武蔵野うどん小麦晴れ」の新店舗がオープン。4号店となる「武蔵野うどん小麦晴れ イオンモール日の出店」が2026年6月30日（火）に誕生します。2025年8月に1号店をオープンして以来、圧倒的コスパで話題となってきた同店。メインのうどんを1杯注文するだけで