マンションの階下から突然雄叫びが！【漫画】本編を読む快適そのものだったマンション生活が、ある日を境に一変した。エッセイ漫画を描くオムニウッチーさん（@omni_uttii821）さんが実体験をもとに描いた『誰かアイツを』では、階下に引っ越してきた住人による騒音トラブルが描かれている。思わず笑ってしまうほど豪快なエピソードでありながら、当事者にとっては切実そのもの。深夜に響き渡る謎の雄叫びとの戦いを紹介する。■深