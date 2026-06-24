子宮内膜症で入院した時の話1-1【漫画】本編をイッキ読みするおしゃれなキッチン雑貨店に勤務していた元店長・オムニウッチー(@omni_uttii821)さんは、ある日突然の腹痛で立ち上がれなくなった。想像を絶する痛みを鎮痛剤で散らし、クリニックを受診すると「子宮内膜症」との診断。医師からは妊娠か手術かの2択を迫られ、手術を選んだものの、予定日は4カ月も先だったという。今回は、そんな壮絶な体験を描いた漫画「子宮内膜症で