「いつかはその日が来る」とわかっていても、直視するのが怖いのが親の介護。「お箸をうまく持てなくなった」「何度も同じことを聞くようになった」……そんな小さな違和感の積み重ねが、いつしか「もう限界かもしれない」という確信に変わる瞬間があるのかもしれません。『親がどんな様子になったら、施設を考えたほうがいいのでしょうか？』投稿者さんは親を介護施設に入れることを考えてはいるものの、そのタイミングに悩んでい