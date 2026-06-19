先日、20代の同僚たちがこんな話をしていました。「給与から厚生年金が引かれているけれど、何のために払っているんだろうと思うことがある」と。厚生年金などの公的年金制度は、高齢者を支える仕組みというイメージを持たれがちですが、実際には現役世代の「もしも」を支えるための備えという役割もあります。今回は、年金制度の仕組みや役割について解説します。■年金は”破綻”しない？公的年金を支える3つの財源日本の公的年