セルフレジだぁ？客にやらせんのか？【漫画】本編を読むスーパーの店員に向けられたクレームの一例を描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より『店員も人間である』。SNSなどで共感を呼んでいる本作について、狸谷さんに話を伺った。■理不尽なカスハラ店員も人間である01店員も人間である02今や珍しくなくなったセルフレジだが、導入のときはとくに｢セルフレジだと？客にやらせんの