クレーマー｢セルフレジだと？客にやらせんのか？立ってるやつは何やってる！｣→新しいシステム導入時にあちこちから噴出した怒号【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
スーパーの店員に向けられたクレームの一例を描いた、狸谷(@akatsuki405)さんの漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』より『店員も人間である』。SNSなどで共感を呼んでいる本作について、狸谷さんに話を伺った。
■理不尽なカスハラ
今や珍しくなくなったセルフレジだが、導入のときはとくに｢セルフレジだと？客にやらせんのか？立ってるやつは何やってる！｣というクレームがあちこちから寄せられた。
■漫画が救いに
スーパーや接客業の大変さを知ってほしいという思いに加え、共感する読者の声も多く届いている。
狸谷さんは、｢漫画を描くことがある意味ストレス発散できているような気がする｣と話す。さらに、｢どれだけ嫌なことがあっても、自分の漫画の糧になると思うと、理不尽な目に遭って多少傷ついても立ち直りが早くなった気がする｣と語ってくれた。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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