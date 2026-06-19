気温が上がるにつれ、スーパーでの買い出しやお弁当の持ち運びに不安を感じる今日このごろ。「ピーターラビット(TM)」デザインが愛らしい、保冷効果のあるグッズを活用して、食材の傷みを遅らせよう。 【写真】フルーツと野菜がいっぱい！大人かわいいデザインの保冷トートバッグ■みずみずしいフルーツとたわむれるピーターがかわいい！品のよいデザインの保冷トートベーシックなトートバッグスタイルに、ピーターと果物の絵柄が