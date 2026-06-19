ピーターラビット(TM)の保冷グッズを紹介！スーパーの買い出しやお弁当の持ち運びに大活躍
気温が上がるにつれ、スーパーでの買い出しやお弁当の持ち運びに不安を感じる今日このごろ。「ピーターラビット(TM)」デザインが愛らしい、保冷効果のあるグッズを活用して、食材の傷みを遅らせよう。
【写真】フルーツと野菜がいっぱい！大人かわいいデザインの保冷トートバッグ
■みずみずしいフルーツとたわむれるピーターがかわいい！品のよいデザインの保冷トート
ベーシックなトートバッグスタイルに、ピーターと果物の絵柄がプリントされた「麻風トート保冷ショッピング」(2530円)は、保冷バッグとは思えないルックスが最大の特徴。小洒落た雰囲気だから、買い物だけでなくピクニックやキャンプに持っていくのもありだ。ファスナー開閉式でマチもたっぷりあり、収納力もばっちり。内側のメッシュポケットに保冷剤を入れておけば、より安心して食材を持ち運べるはず。
■いつものバッグに入れておきたい！さわやかなブルーのエコバッグ
絵本『ピーターラビットのおはなし』の表紙でおなじみのイラストがプリントされた「保温保冷折りたたみエコバッグM(ブルー)」(3300円)は、折りたたんでゴムバンドでまとめられ、軽量で持ち歩きやすいのが魅力。表面には撥水加工が施されているので、急な雨はもちろん汚れもさっと拭き取ることができる。
■おにぎり2個がすっぽり入る！お昼ごはんは簡単に済ませたい人にぴったりなランチバッグ
コンビニおにぎりと同じくらいの大きさなら、おにぎり2個がそのまま収まる「保冷おにぎり型ミニランチバッグ」(1210円)は、芯材入りだから中身がつぶれない優れもの。ダブルジップなのでどちらからも開閉でき、持ち手付きで運びやすさも抜群！ピーターとひよこのさりげないイラストもほのぼのとしていて、愛着が湧きそうなアイテムだ。
以上の保冷グッズは、「ピーターラビット(TM)」の公式オンラインショップにて取り扱い中。暑さが本格的になる前にぜひゲットして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
【写真】フルーツと野菜がいっぱい！大人かわいいデザインの保冷トートバッグ
■みずみずしいフルーツとたわむれるピーターがかわいい！品のよいデザインの保冷トート
ベーシックなトートバッグスタイルに、ピーターと果物の絵柄がプリントされた「麻風トート保冷ショッピング」(2530円)は、保冷バッグとは思えないルックスが最大の特徴。小洒落た雰囲気だから、買い物だけでなくピクニックやキャンプに持っていくのもありだ。ファスナー開閉式でマチもたっぷりあり、収納力もばっちり。内側のメッシュポケットに保冷剤を入れておけば、より安心して食材を持ち運べるはず。
■いつものバッグに入れておきたい！さわやかなブルーのエコバッグ
絵本『ピーターラビットのおはなし』の表紙でおなじみのイラストがプリントされた「保温保冷折りたたみエコバッグM(ブルー)」(3300円)は、折りたたんでゴムバンドでまとめられ、軽量で持ち歩きやすいのが魅力。表面には撥水加工が施されているので、急な雨はもちろん汚れもさっと拭き取ることができる。
■おにぎり2個がすっぽり入る！お昼ごはんは簡単に済ませたい人にぴったりなランチバッグ
コンビニおにぎりと同じくらいの大きさなら、おにぎり2個がそのまま収まる「保冷おにぎり型ミニランチバッグ」(1210円)は、芯材入りだから中身がつぶれない優れもの。ダブルジップなのでどちらからも開閉でき、持ち手付きで運びやすさも抜群！ピーターとひよこのさりげないイラストもほのぼのとしていて、愛着が湧きそうなアイテムだ。
以上の保冷グッズは、「ピーターラビット(TM)」の公式オンラインショップにて取り扱い中。暑さが本格的になる前にぜひゲットして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026