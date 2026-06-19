『ズートピア２』に続く待望のディズニー最新作は“現代の高校生”が魔法の異世界へ！？ディズニーアニメーション映画『ビリーと魔法のはじまり』(原題『Hexed』)が2026年12月4日(金)に日本公開決定！魔法使いの世界への旅が始まるティザー予告とティザーポスターが公開されました。 ディズニーアニメーション映画『ビリーと魔法のはじまり』(原題『Hexed』) 2026年12月4日(金)、映画『ビリーと魔法のはじまり』の