楽天野球団は、「仙台プロスポ割」を5月15日から2027年2月28日まで実施している。楽天モバイル 最強パーク宮城で開催する楽天イーグルスの一軍公式戦を観戦し、仙台市内の対象宿泊施設に泊まると、1人1泊あたり30％をキャッシュバックする。1人1泊あたりの上限と最低宿泊料金は3,000円とする。仙台市内の対象宿泊施設で試合前日または当日の宿泊を含む人が対象で、最大3連泊まで助成する。対象試合は東北楽天ゴールデンイーグルス