香港すき家は「アールグレイティー」と「どら焼き」で優雅なティータイムを牛丼チェーンなのに、どら焼きが食べられる、香港のすき家が、味も内容も想像のはるか上をいった。すき家といえば、言わずと知れた日本の牛丼チェーン。1982年に横浜で生まれ、現在は日本国内だけで約1,930店舗を展開するゼンショーホールディングスの看板ブランドだ。ブラジル、タイ、マレーシア、インドネシアなど世界各地にも約2,000店が進出済みで、グ