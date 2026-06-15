鈴音ぽよさんの漫画「中学校を不登校になりかけた話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むやむを得ず、中学の生徒会長になってしまった女子生徒。生徒会担当教師は、生徒に意地悪な問題ばかりを投げつける問題教師でした。そして…という内容で、読者からは「この先生は問題がありすぎる！」「指導者失格だ」「怖すぎて震える…」などの声が上がっています。30歳を超えた今も残