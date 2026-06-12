トヨタ「カローラアルティス」改良モデル公開トヨタのタイ法人は2026年3月6日、コンパクトセダン「カローラアルティス」の改良モデルを発表しました。デザインや装備を見直した実用的なアップデートとなっており、公開直後からユーザーの間でも関心が高まっています。カローラアルティスは、日本のカローラと同じくTNGA（トヨタ・ニュー・グローバル・アーキテクチャー）を採用したグローバル向けのコンパクトセダンで、新興国