【北中米W杯グループリーグ第1節】(グアダラハラ)韓国 2-1(前半0-0)チェコ<得点者>[韓]ファン・インボム(67分)、オ・ヒョンギュ(80分)[チ]ラディスラフ・クレイチー(59分)<警告>[韓]イ ギヒョク(90分+6)観衆:44,985人├意地見せた韓国、逆転勝利で白星発進!! ロングスローからチェコに先制許すも鮮やか2発で勝ち点3獲得!!└「どうやってセーブした」キム・スンギュに相手指揮官も脱帽!! 生まれたばかりの娘も力に「今