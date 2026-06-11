俳優の杉浦太陽が10日、自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの心温まる日常の様子を報告した。【映像】杉浦太陽の“豪邸”と話題の自宅（複数カット）杉浦は「はやっ」というタイトルでブログを更新。「今日は、ひるおびの生放送を終えて、横浜までラジオ収録へ そして、帰宅」と、多忙な1日を報告した。続けて「ユメアの移動が早いw」とコメントを添え、写真がブレるほどすばしっこく動く夢空ちゃんの姿を