ドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS（ジャック イン ザ ドーナツ）」は、2026年6月11日に蒲田エリア初の「JACK IN THE DONUTS グランデュオ蒲田店」をオープンします。おいしくてリーズナブルな自家製ドーナツ 「JACK IN THE DONUTS（ジャック イン ザ ドーナツ）」は、"わくわくを日常に"、"子どもから大人まで"、"デイリープライス"をコンセプトに展開するドーナツ専門店。ハワイの定番ドーナツを独自にアレンジした「生マラサ