大阪を拠点に活動するアイドルグループ「W.ダブルヴィー」のメンバー、れなさんが2026年6月9日、「新手の振込詐欺」に引っかかってしまったことをXで報告した。「新手の振込詐欺怖すぎる結構落ち込んでる」れなさんは「新手の振込詐欺怖すぎる結構落ち込んでる引っかかったの普通に恥ずかしいけど、注意喚起かねて共有しとくみんなは気をつけてね...」として、経緯を明かした。警察を名乗る人物からの電話を受けたれなさんは、「