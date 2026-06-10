大阪を拠点に活動するアイドルグループ「W.ダブルヴィー」のメンバー、れなさんが2026年6月9日、「新手の振込詐欺」に引っかかってしまったことをXで報告した。

「新手の振込詐欺怖すぎる結構落ち込んでる」

れなさんは「新手の振込詐欺怖すぎる結構落ち込んでる 引っかかったの普通に恥ずかしいけど、注意喚起かねて共有しとくみんなは気をつけてね...」として、経緯を明かした。

警察を名乗る人物からの電話を受けたれなさんは、「千葉県で大型捜査してる詐欺グループ事件にあなたが関与していることが確認された」とし、数日分の着替えなどを持った上で千葉県警まで出向くよう求められた。「調査のため20日間の勾留になります」と説明されたという。

れなさんには心当たりがなく、千葉県に行ったこともなかったが、電話口の相手からは「行った行ってないの問題ではなく大型事案」などと責められ、口座を作った覚えのない銀行口座の名前を出されたという。

「ほんまに警察やったらやってない罪償わされるし......」

大阪在住であるれなさんは、千葉県に出向くのは難しいと回答。すると、相手からは「千葉県に繋ぐので テレビ電話でひとまず取り調べさせていただきます」とし、事件名と事件番号を伝えられた。

相手の指示のもとLINEを追加され、ビデオ通話を開始。スマートフォンの画面を相手と共有する「ミラーリング」をされた上で、「怪しい行動は控えて下さい」と言われたことから、検索するなどの対応をとることもできなかった。

れなさんは「ほんまに警察やったらやってない罪償わされるし今20日勾留されるのまずすぎると思って焦っちゃって」、保険証を見せる・電話を繋いだまま銀行に行くなどの対応をとってしまったという。

「正直振込詐欺なんていうて分かるんちゃうかなて思って生きてきた」

相手からは「口座残高ギリギリの額で振り込んでください」と指示され、れなさんは現金を振込。急に電話を切られ、「そこで初めてまじかこれやばいってなった」とした。

警察や振込先の銀行に連絡をするも、すでに振り込んだ全額を抜かれていたことから返金はかなわず。

れなさんは、「文で書くとなんでこんなんにひっかかるねん怪しいやろってなると思う」「正直振込詐欺なんていうて分かるんちゃうかなて思って生きてきた」とした上で、個人情報を知られていたことや、詳細な説明を受けたことで「焦って潔白証明しなきゃで頭いっぱいなっちゃって気づけんかった悔しい」と振り返った。

「いつもなら知らない番号出ないし調べてから必要ならかけ直すのになんで出ちゃったんやろ」と公開をつづり、「明日クレカの引き落とし日やからお給料全額入りっぱなしやったしほんまに全部運悪い」と明かしていた。

なお、その後の投稿では「口座全額詐欺られたから、事務所が無利子無催促で詐欺られた額振り込んでくれた！」と報告。「優しい事務所だ！(って呟けっていわれました小声)」と冗談めかしている。

投稿を見た人からは、「最近こういう詐欺、本当に多い」「ピンチのときは助けてくれる事務所でよかった」などとする声が寄せられている。