稼ぎが少ないのに妻を専業主婦にさせて、自分は好き放題お金を使う夫…なかなかの強心臓ですよね。義母まで「稼いだ人間に好きに渡せ」と加勢してくる始末で、妻の孤立感はどんどん深まっていきます。このままだと、夫と義母のペースに飲み込まれてしまいそうです…！>>【まんが】浪費家夫と離婚の危機？(ウーマンエキサイト編集部)