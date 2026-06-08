倉敷警察署 倉敷市のホームセンターで万引きをして店員に暴行を加えたとして、倉敷警察署は8日、岡山市南区の無職の男(73)を事後強盗の疑いで逮捕しました。 警察によりますと男は8日の午後1時ごろ、倉敷市茶屋町のホームセンターで接着剤や接着テープ、塗料など合わせて13点、7698円相当を万引きし、店の外に出ようとしました。その際、防犯センサーが作動したことに気付いた女性従業