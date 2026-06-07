「お母さんの愛に勝てるものはない」――。岸本加世子が、映画『FUJIKO』を通して改めて感じた思いを語った。早くに母を亡くした自身の経験を重ねながら、シングルマザーとして生きる主人公の姿に胸を打たれたという。岸本加世子○岸本加世子とYOUの“バトルシーン”秘話も映画『FUJIKO』の公開記念舞台挨拶が6日、都内で開催され、片山友希、YOU、渡辺友那、MEGUMI、リリー・フランキー、岸本加世子、木村太一監督が登壇した。本