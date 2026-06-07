この記事をまとめると ■温暖化対策でEV普及が進む一方で内燃機関の存続策も模索されている ■合成燃料や水素燃料に続きアンモニア燃料を使用したエンジンが登場 ■船舶用で実証が進み自動車への応用にも期待が高まる エンジンでもカーボンニュートラルは実現できる 現在、自動車に課せられた大きな社会的テーマは、地球温暖化ガス（GHG）の削減問題に尽きるといってよい。具体的にいえば、内燃機関（＝化石燃料使用車）が排出す