腕時計の中には、最新の機能や洗練されたデザインだけでなく、その時計が誕生した時代背景やストーリーを色濃く宿しているモデルも数多く存在します。初めて宇宙に行った時計、技術革新の象徴として誕生した時計――、そうした一本には、作り手の思想や当時の価値観、そして歴史そのものが刻まれており、身に着けるだけで物語の一部を共有できる、特別なタイムピースとなります。このたびオリスから登場した「オリス スター エディ