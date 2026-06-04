ローソンとKDDIは6月4日、「ハッピーローソンタウン池田伏尾台店」を大阪府池田市にオープンした。 店舗を拠点としたマチづくり構想「ハッピーローソンタウン」の第1号店となる。通常のコンビニエンスストアとしての機能に加え、行政窓口や家電サポートのオンライン相談を利用できる。 さらに、AIドローンによる地域の見守りやインフラ点検など、テクノロジ}