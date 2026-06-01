俳優の尾碕真花が1日、自身のInstagramを通じ、所属事務所のオスカープロモーションを退所したと発表。ところが、これを受けた同社は公式サイトで「現在も契約期間中」とし、「マネジメント契約の解除に合意した事実もございません」と否定する事態となっている。尾碕真花尾碕は、5月31日をもって同社を退所したと報告し、「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっ