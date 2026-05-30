テレ東にて毎週月曜夜6時25分より放送中の「YOUは何しに日本へ？」。6月1日（月）の放送回では、知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着！ そして、スタジオにはゲストとして、Snow Man深澤辰哉が初登場！特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑むYOUたちの姿に、どのような反応を見せるのか？スタジオでのトークもお楽しみに！ 放送対象外の地域にお住ま