【6月1日（月）夜6時25分～放送「YOUは何しに日本へ？」】ゲストにSnow Man深澤辰哉が初登場！

テレ東にて毎週月曜夜6時25分より放送中の「YOUは何しに日本へ？」。6月1日（月）の放送回では、知る人ぞ知る世界的スター＆超絶ジェットコースターマニアに密着！

そして、スタジオにはゲストとして、Snow Man深澤辰哉が初登場！特撮ヒーロー大好きYOUや、激辛料理に挑むYOUたちの姿に、どのような反応を見せるのか？スタジオでのトークもお楽しみに！

放送対象外の地域にお住まいの方も、TVerの『リアルタイム配信』にて番組をお楽しみいただける他、放送終了後には『見逃し配信』もありますので、リアルタイムでの視聴が難しい方はぜひTVerをご活用ください！

★TVer番組ページ：https://tver.jp/series/srmcv8rez0

©テレビ東京

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≪放送内容≫

特撮ヒーローファンの正体は知る人ぞ知る世界的スターだった！？“特別なイベント”の裏側まで潜入成功 超絶ジェットコースターマニアが日本トップクラスの

ジェットコースターが揃う遊園地「ナガシマスパーランド」へ！

激辛大好き７人組が下北沢の名店で壮絶な辛さのカレーに挑む！ 子供の頃からの夢“大福”を食べたい！ 象にも伝わる！？奇跡を起こすミュージシャン

≪番組概要≫

【タイトル】「YOUは何しに日本へ？」

【放送日時】2026年6月1 日（月）夜6時25分～夜8時

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

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【MC】設楽統（バナナマン）

【ゲスト】深澤辰哉（Snow Man）

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/youhananishini/

【公式X】@you_nanishini（https://x.com/you_nanishini）