球団発表ドジャースは11日（日本時間12日）、ムーキー・ベッツ内野手を負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。代わってアレックス・フリーランド内野手が3Aオクラホマシティに降格する。ベッツは8、9日と傘下3Aオクラホマシティでリハビリ出場。9日は「3番・遊撃」で先発出場し、2打数1安打、1得点1四球だった。ベッツは4月4日（同5日）の敵地・ナショナルズ戦の初回走塁中に右脇腹を痛め、直後の守備で交代。翌5日（