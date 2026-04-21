歌手でタレントの研ナオコが19日、オフィシャルブログを更新。共演者から届いた旬のたけのこを公開し、感謝の思いをつづった。 この日、研は「この季節になりました」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「梅沢富美男さんとの舞台でご一緒している門戸竜二くんから、たけのこが届きました」と報告。大きなたけのこが箱いっぱいに詰められている様子を公開。 さらに「門戸くんのマネージャーさんがアク抜きをしてくだ