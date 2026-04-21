歌手でタレントの研ナオコが19日、オフィシャルブログを更新。共演者から届いた旬のたけのこを公開し、感謝の思いをつづった。



この日、研は「この季節になりました」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「梅沢富美男さんとの舞台でご一緒している門戸竜二くんから、たけのこが届きました」と報告。大きなたけのこが箱いっぱいに詰められている様子を公開。



さらに「門戸くんのマネージャーさんがアク抜きをしてくださって送っていただきました。下処理していただき助かります」と丁寧な気遣いに感謝。「有難う御座います」と改めて礼を述べた。



この投稿にファンから「たけのこ、いいですね！」「たけのこご飯とか食べたいな！」「わぁ〜たくさんの筍」「色々な筍料理頑張って下さいね」や「朝ドラ毎朝バッチリ見て楽しんでます」「とってもいい雰囲気で、癒されますね」などの声が寄せられている。