みなさんも、飲食店のショーケースで見たことがあるのではないでしょうか。思わず食べたくなるような本物そっくりの作品を集めた展示会が、11日に秋田市の県立美術館で始まります。関円香アナウンサーが取材しました。※映像でご覧ください※10日午後6時15分のABS news every.でお伝えします