「擁護する点が見当たらない」強すぎるドジャースに歯止めを　米記者が後払い契約を疑問視「オオタニの契約は野球界が抱える問題の原因」

大谷の結んだ契約に対して、まさかの異論が飛んだ(C)Getty Images

今年もドジャースは強い。現地時間4月5日のナショナルズ戦（8-6）を終えた時点で、9試合して7勝2敗と、ナ・リーグ球団史上初となるワールドシリーズ3連覇に向けた勝負のシーズンを順調に滑り出した。

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もっとも、彼らの強さは「必然の結果」という声もある。今オフもストーブリーグでの競争を制して、カイル・タッカーとエドウィン・ディアスといった大物を相次いで獲得。投打にスターが居並ぶ最高級戦力を維持している。

潤沢な資金力を背景に出費を惜しまず、大補強を展開し続けるドジャース。今季も強さを維持し続けていることで、一部メディアやファンの間で「野球界を壊している」と忌み嫌われている。年俸総額が全30球団で断トツトップの4億1730万ドル（約658億円）となり、基準値超過となった際に課される「ぜいたく税」も1億6940万ドル（約267億円）で確定。球団間の大きな格差を生み、戦力の不均衡を嫌う人たちは少なくないのである。

そんな彼らの補強戦略の特徴として挙げられるのが、後払い契約だ。23年12月に10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）のメガディールを締結した大谷翔平は、全体の97％に当たる6億8000万ドル（約986億円）を7年後に支払うスキームとなっている。

無論、現在のルール上で問題はない。だが、資金力を持つチームの後払いを問題視する声は上がり続けている。米スポーツ専門局『ESPN』の元記者であるリッチ・アイゼン氏のポッドキャスト番組「The Rich Eisen Show」に出演したベースボールライターのケン・ダビドオフ氏は、「彼らのやり方は野球界に劇的な影響をもたらしている」と疑問を投げかけた。

「とくにショウヘイ・オオタニの契約は今の野球界が抱える問題の解決策であり、原因でもあると言える。彼自体は野球界にとってまさにダイナモだ。素晴らしい存在だよ。だが、彼らが後払い契約に合意したことで、ドジャースは帝国を築いたわけだ。もちろん、後払いをしているのは彼だけじゃない。でも、収益性が図抜けている彼の影響力はあまりにも大きい」