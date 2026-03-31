新朝ドラWヒロインに上坂樹里「世間的にはまだ無名に近いですが、ドラマが終わる頃には大人気の女優になっていますよ」3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。見上愛とともにWヒロインに抜擢されたのが、上坂樹里（20歳）だ。業界関係者たちは冒頭のように、彼女の演技を絶賛する。上坂はSeventeenの専属モデルになったことがきっかけでブレイクした、神奈川県出身の新人女優。「'22年のNHKドラマ『ヒロイン誕生！