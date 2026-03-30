新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』において、2025年度に成立したカップルたちの軌跡を追った映像「今日好き&幾田りら「パズル」 スペシャルコラボムービー “あの一瞬に恋をした”」を『今日、好きになりました。』公式SNSにて公開した。 『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追