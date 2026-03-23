CANMAKE（キャンメイク）2026年春夏新作コスメ｜3月下旬より『グラデーションチークス』が新登場。さらに『ラメマニア』『プティパレットアイズ』の新色に加え、人気のフェイスパウダーのminiサイズも発売に。4月中旬には『カラフルネイルズ』の新色も。編集部によるリアルな口コミ付きでご紹介します。CANMAKE（キャンメイク）2026年春夏新作コスメCANMAKE（キャンメイク）2026年春夏新作コスメ『カラフルネイルズ』『イル