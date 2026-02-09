衆院選大分1区で初当選した衛藤博昭さんが9日会見を開き、改めて国政への抱負を述べました。 【写真を見る】大分1区で初当選の衛藤博昭氏「減税、新幹線の推進に全力で取り組む」衆院選一夜明け決意語る 国政2度目の挑戦で初当選を果たした衛藤博昭さんは前回、落選の翌朝に立った大分市中心部の街頭で道行く人に手を振りながら初当選の感謝を伝えました。 このあとの会見では、超短期決戦となった選挙戦を振り返りました。 （