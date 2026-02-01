サッカーのオランダ1部アヤックスに加入したDF冨安健洋（27）が1日にアウェーで行われるエクセルシオール戦でリーグ戦2試合連続でベンチ入りした。出場すればアーセナル（イングランド）時代の24年10月5日に行われたプレミアリーグ・サウサンプトン戦以来484日ぶりの公式戦となる。前節1月24日のホーム・フォレンダム戦ではそのサウサンプトン戦以来476日ぶり、かつアヤックス加入後初のベンチ入りを果たしたものの出番はなか