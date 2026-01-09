受験シーズンを前に、高校生らが1月9日の朝、JR徳島駅で痴漢被害の防止を呼び掛けました。「痴漢防止キャンペーンを行っています」受験シーズンの痴漢被害は、入試の時間が差し迫っていることから受験生が被害にあっても声を上げづらいなど、様々な課題を抱えています。9日は徳島市立高校の生徒らが、痴漢にあったときの対処法などが書かれたチラシを駅の利用者に配って、痴漢被害防止を呼びかけました。（徳島