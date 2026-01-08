2026年注目の人物をご紹介しています新春シリーズ「今年にかける」。1月8日は、津軽三味線の全国大会で2025年に優勝を果たし、プロの三味線奏者を目指す女子高校生を取材しました。 （徳島文理高校2年・堀金瑚白さん）「本当にびっくり、信じられないっていうのが一番大きかったです」 力強く撥を振り下ろし、重厚な三味の音を響かせるのは、徳島文理高校2年生、堀金瑚白さん16歳です。 2025年11月、滋賀県で行われ